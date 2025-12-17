تجنب نجم باريس سان جيرمان، خفيتشا كفاراتسخيليا، الخوض في التكهنات المتعلقة بإمكانية انضمام محمد صلاح إلى صفوف النادي الباريسي، في ظل الأنباء التي ربطت النجم المصري بالرحيل عن ليفربول بعد خلافات مع إدارة ناديه.

وكان كفاراتسخيليا متواجدًا في الريان استعدادًا لخوض مباراة كأس الإنتركونتيننتال أمام فلامنجو، حيث سُئل عن احتمال انتقال صلاح إلى باريس سان جيرمان، ليكتفي بالرد قائلًا: "ليس من مكاني الحديث عن مستقبله. محمد صلاح لاعب رائع، أتمنى له كل التوفيق، لكن هذا السؤال ليس من اختصاصي".

وفي سياق آخر، تحدث النجم الجورجي عن أهمية المباراة النهائية المقبلة، مؤكدًا أنها تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة لفريقه، حيث قال: "كل لقب له قيمته، وهذه فرصتنا الأخيرة للفوز بلقب هذا الموسم. قطر تُعد بمثابة البيت الثاني لباريس سان جيرمان، وستكون مباراة مميزة في أجواء رائعة".

وأضاف كفاراتسخيليا: "علينا أن نكون في أفضل جاهزية ممكنة، بنسبة 100%».