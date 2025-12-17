77% زيادة في الأجور والتأمينات الاجتماعية للعاملين بجمعيات الائتمان والاصلاح الزراعي عـام 2023-2024

- 248.5% فى ارتفاع القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين لـ 56 مليار جنيه

ارتفع إجمالى الأجور النقدية السنوية والتأمينات الاجتماعية للعاملين بجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعى وبنوك القرى بنسبة 77%، إلى 5.5 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 3.1 مليار جنيه عام 2022/2023، وفقا للنشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى، الصادره عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

وبحسب النشرة، بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية 6027 جمعية عام 2023/2024، وتحتل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4462 جمعية بنسبة قدرها 74% تليها الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي 780 جمعية بنسبة 12.9%، ثم الجمعيات التعاونية للأراضي المستصـلحـة 682 جمعية بنسبة قدرها 11.3% ثم الجمعيات التعاونية للثروة المائية 103 جمعية بنسـبة قدرها 1.7% من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

وأشارت النشرة إلى ارتفاع إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشـروعات الزراعيـة لتبلغ 56 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 16.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بزيادة قدرها 248.5%

وأضافت النشرة، أن القروض قصيرة الأجل تراجعت لتبلغ 8.6 مليار جنية عام 2023/2024، مقابـل 11.1 مليار جنيـه عام 2022/2023 بنسبة انخفاض قدرها 22.7%، وذلك نتيجة انخفاض منح قروض بضمان ودائع ومختلف الأغراض - جارى – وسائل نقل.

وأوضحت أن إجمالي القروض متوسطة الأجل صعد إلي 22.6 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 2 مليار جنيه عام 2022/2023، بزيادة 1034.6%، وذلك نتيجة لزيادة منح الأنشطة الزراعية الاستثمارية والثروة الحيوانية ومشروعات البنك المركزي الجديدة.

كما ارتفع إجمالي القروض طويلة الأجل بلغ 24.8 مليار جنية عام 2023/2024، مقابل 3 مليار جنيه عام 2022/2023، بزيادة قدرها 738.3%، نتيجة زيادة المنح في الأنشطة الاستثمارية أهمها (تطوير نظم الري والتمويل العقاري) بالإضافة الي زيادة مشروعات جديدة أهمها بنت مصر - طاقة شمسية، ومشروعات البنك المركزي الجديدة (صغيرة – متناهية الصغر) .