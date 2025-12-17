الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من تفاقم أزمة مياه الشرب في غزة: الوضع الإنساني يزداد سوءا

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أزمة شحّ مياه الشرب تتفاقم في قطاع غزة، وتحوّلت إلى معاناة يومية تثقل كاهل السكان؛ الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تأمين حاجتهم الأساسية من المياه.

وأشارت الجمعية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأربعاء، إلى استمرارها بتنفيذ حملة واسعة لتوزيع المياه المحلّاة الصالحة للشرب في مراكز الإيواء والمناطق الأكثر تضررًا من النقص الحاد في مصادر المياه في محافظات قطاع غزة.

وأوضحت أن الحملة توفر 2.8 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب بدعم من الصليب الأحمر الألماني، في خطوة تعكس حجم الجهود التي تبذلها الجمعية للتخفيف من الأعباء الإنسانية المتفاقمة، والحد من المخاطر الصحية المترتبة على شحّ المياه.

وأكدت الجمعية التزامها الراسخ بتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وتكثيف عملياتها الإغاثية لضمان إيصال المياه الآمنة إلى أكبر عدد ممكن من النازحين، مجددة عزمها على مواصلة العمل رغم التحديات الميدانية والصعوبات الإنسانية التي يمر بها القطاع.