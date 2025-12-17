لاعب نيجيريا: سنقاتل من أجل التتويج بكأس الأمم الأفريقية

أعرب توتشوكو ناندي، لاعب منتخب نيجيريا عن سعادته بالانضمام لقائمة الفريق قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

وقال توتشوكو ناندي في تصريحات لموقع الاتحاد النيجيري لكرة القدم: "الاستدعاء لقائمة منتخب نيجيريا جاء أبكر مما كنت أتوقع، وهذا يجعل هذه اللحظة أكثر خصوصية بالنسبة لي".

وأضاف: "كنت سعيدًا عندما علمت بانضمامي لمنتخب نيجيريا، وأسرتي سعيدة أيضًا.. إنه حلم أصبح حقيقة. لطالما حلمت منذ صغري باللعب للمنتخب الوطني".

وتابع: "لعبتُ مع منتخب تحت 20 عامًا، والآن أنا مع منتخب النسور الخضراء.. لم أتوقع أن يحدث هذا بهذه السرعة، لكنني هنا الآن، وأنا سعيد للغاية".

وأقرّ ناندي بثقل مسؤولية ارتداء قميص نيجيريا، حيث قال: "أعلم أن الانضمام للمنتخب الوطني يأتي مع ضغط كبير.. فأنا أنتمي لبلد يزيد عدد سكانه عن 200 مليون نسمة".

وأتم توتشوكو ناندي تصريحاته قائلًا: "اللعب للمنتخب مسؤولية كبيرة، لكنني هنا لأُظهر قدراتي، وأُقاتل من أجل الفريق، وأتمنى أن نفوز بكأس الأمم الأفريقية".