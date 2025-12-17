الشرطة الأسترالية: توجيه 15 تهمة قتل عمد إلى المشتبه به في مذبحة شاطئ بوندي بسيدني

أعلنت الشرطة الأسترالية عن توجيه 15 تهمة قتل عمد إلى المشتبه به في مذبحة شاطئ بوندي في سيدني.

يأتي ذلك فيما بدأ مئات من المشيعين يحتشدون في سيدني لبدء مراسم تشييع الضحايا.

وكان مسلحان قد أطلقا النار يوم الأحد الماضي في هجوم معاد للسامية استهدف يهودا كانوا يحتفلون بعيد حانوكا (الأنوار) على شاطئ بوندي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا ولا يزال أكثر من 20 شخصا آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات. وجميع الضحايا الذين تم التعرف على هوياتهم حتى الآن من اليهود.

وقال مسؤول بالشرطة إنه تم توجيه الاتهامات للمشتبه به /24 عاما/، في مستشفى في سيدني اليوم الأربعاء، حيث يرقد هناك منذ أن أطلقت الشرطة النار عليه وعلى والده المسلح في بوندي. وأضاف المسؤول أن والده /50 عاما/ توفي في مكان الحادث.

وتشمل الاتهامات، تهمة القتل لكل ضحية توفيت وتهمة ارتكاب عمل إرهابي.

ومع استمرار التحقيقات، تواجه استراليا محاسبة اجتماعية وسياسية بشأن معاداة السامية والسيطرة على الأسلحة وما إذا كانت الحماية التي توفرها الشرطة لليهود في أحداث مثل يوم الأحد كافية لمواجهة التهديدات التي واجهوها.