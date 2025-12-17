إيران تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى دبلوماسية الاحترام المتبادل

• وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أفاد في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية بأن طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن على أساس الاحترام المتبادل لحل القضية النووية..

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل لحل القضية النووية.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، الأربعاء، دعا فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانخراط في "دبلوماسية قوية من أجل حل سلمي".

وأضاف: "إذا احترم الطرفان حقوق بعضهما البعض، وكانا على استعداد للتوصل إلى اتفاق قائم على المصالح المشتركة، فإن الحل السلمي ممكن تماما".

وأقرّ عراقجي بأن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية قد ألحقت أضرارا جسيمة، مؤكدا في الوقت ذاته أن "المعرفة والتكنولوجيا" الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني "لا يمكن تدميرها".

وأردف قائلا: ""التكنولوجيا النووية ليست مستوردة، بل هي نتاج العلماء الإيرانيين وقابلة للتكرار".

وأوضح أنه في حال هاجمت الولايات المتحدة منشآت طهران النووية مجددا، فإنه من المتوقع أن ترد إيران بضرب القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية.

وكانت طهران وواشنطن خاضتا عدة جولات من مفاوضات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني قبيل عدوان شنته إسرائيل بدعم أمريكي على إيران يوم 13 يونيو/ حزيران الماضي، استمر 12 يوما.

وشمل الهجوم مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو الماضي هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال فلسطين وأراض بسوريا ولبنان.