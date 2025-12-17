بايرن ميونخ يستهدف ضم فيرنانديز بعد رفضه الدوري السعودي

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي بايرن ميونخ الألماني يخطط للتعاقد مع صانع الألعاب البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. ويُنظر إلى فيرنانديز كإضافة مثالية لخط وسط وهجوم الفريق البافاري، نظرًا لتعدد استخداماته وقدرته على صناعة اللعب والتحكم في إيقاع المباريات.

ووفقًا لموقع «Fichajes» الإسباني، يعتزم بايرن ميونخ تقديم عرض مالي يقارب 50 مليون يورو لإقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن لاعبه، مستفيدًا من بند فسخ العقد الذي يُقدر بنحو 57 مليون جنيه إسترليني.

ويُظهر اللاعب البرتغالي، البالغ 31 عامًا، أداءً مميزًا هذا الموسم مع تسجيل 5 أهداف وصناعة 7 أخرى، ما يعكس استمراره كلاعب نخبوي قادر على صناعة الفارق على أعلى مستوى.

تشير التقارير إلى أن أجواء مانشستر يونايتد داخل غرفة الملابس توحي بأن فترة فيرنانديز مع الفريق تقترب من نهايتها، خاصة بعد استيائه من استعداد النادي لتسهيل انتقاله إلى الدوري السعودي. ومع رفضه لعروض ضخمة من أندية أوروبية أخرى، يبدو أن اللاعب يسعى لبحث تحديات جديدة في الدوري الألماني، ما يوفر للنادي الإنجليزي فرصة مالية مهمة لإعادة هيكلة الفريق.

ومن المتوقع أن يحدد سوق الانتقالات الصيفي مستقبل فيرنانديز، سواء بالبقاء في مانشستر يونايتد أو الانضمام إلى مشروع بايرن الطموح الذي يسعى لتعزيز طموحاته الأوروبية.

وأضافت التقارير أن موقع الدوري الإنجليزي صنف فيرنانديز حتى الآن كأعلى اللاعبين تقييمًا هذا الموسم، متفوقًا على لاعبين بارزين مثل إيرلينج هالاند وفيل فودين من مانشستر سيتي.

كما لعب فيرنانديز دورًا رئيسيًا في فوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكّدًا مكانته كلاعب مؤثر في الفريق ومفتاحًا للنجاحات الأخيرة للفريق.

هذه الصفقة المحتملة قد تشكل نقطة تحول في مسيرة اللاعب البرتغالي، وتضيف للبايرن عنصر خبرة ومهارة وسط سعيه لتعزيز صفوفه للمنافسة على البطولات الأوروبية والمحلية.