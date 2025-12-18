 الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء - بوابة الشروق
الخميس 18 ديسمبر 2025 4:25 ص القاهرة
الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء

د ب أ
نشر في: الخميس 18 ديسمبر 2025 - 3:52 ص | آخر تحديث: الخميس 18 ديسمبر 2025 - 3:52 ص

توصل ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة تسمح للدول الأعضاء بترحيل طالبي اللجوء إلى "دول ثالثة آمنة".


