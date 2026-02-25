السعودية تدشن منظومة الخرائط التفاعلية الذكية لتسهيل حركة الزوار والمعتمرين في الحرمين

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، منظومة الخرائط التفاعلية الذكية، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة الزوار والمعتمرين، وتقديم تجربة إرشادية متقدمة ترفع مستوى السلامة والجودة داخل الحرمين الشريفين.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، غازي الشهراني، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في استخدام التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، موضحًا أن الخرائط توفر توجيهًا لحظيًا للزائرين، كما تقترح المسار الأنسب عند وجود كثافات أو إغلاقات مؤقتة، مما يضمن انسيابية الحركة ويقلل من أي ازدحام.

وأوضح محمد الصقر، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التحول الرقمي، أن المرحلة التجريبية التي أُطلقت في شهر رمضان تعتمد على منظومة الترميز اللوني والعنونة المترية التي تقسّم الحرمين إلى نطاقات واضحة تسهّل الإدارة الذكية للحركة.

وأشار إلى أن المشروع سيشهد تطويرات إضافية في عام 2026 لتشمل حالات استخدام جديدة، بما يعزز القدرة التشغيلية للهيئة.

من جهته، ذكر مدير إدارة حلول الأعمال بالهيئة، وهيب المطرفي، أن المنظومة تدعم التعامل مع البلاغات الجغرافية، وتسهل الوصول إلى العربات الكهربائية باستخدام رقم التذكرة، عبر منصة ذكية مبنية على بيانات ميدانية دقيقة جٌمعت على مدار أشهر، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.