فلسطين: مستعمرون يقتحمون موقعا أثريا جنوب الخليل

اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الأربعاء بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، "تل ماعين" الأثري جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من الآليات العسكرية منطقة "تل ماعين" في بلدة الكرمل جنوب الخليل، وأغلقت المنطقة بالكامل، كذلك الطريق الرئيسي، ومنعت الأهالي من الخروج من منازلهم، واعتلى الجنود أسطح بعضها، وذلك لتوفير الحماية وتأمين اقتحام المستعمرين للمنطقة.

وبعد ذلك اقتحم العشرات من المستعمرين "تل ماعين"، ونصبوا شمعدانا في المكان، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية، بالقرب من معصرة الزيتون الأثرية، وموقع القصر الروماني الموجود في تلك المنطقة.