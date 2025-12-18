البرلمان الألماني يناقش مقترحا لتمديد مهمة البوندسفير في العراق

ناقش البرلمان الألماني (البوندستاج)، يوم الأربعاء، مقترحا لتمديد مهمة القوات المسلحة الألمانية (بوندسفير) في العراق لعام آخر، مع توقعات بحصول التفويض على دعم أغلبية واضحة.

ويأتي الدعم من حزب الخضر، بالإضافة إلى الحكومة الائتلافية التي تضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، وحزبه الشقيق في بافاريا، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي لتيار يسار الوسط.

وقالت المتحدثة باسم السياسة الأمنية لحزب الخضر، سارة ناني، إن مشاركة البوندسفير كانت مهمة للغاية، مؤكدة أن المعركة ضد تنظيم داعش لم تنته بعد.

وبموجب هذا الانتشار الدولي، توفر القوات المسلحة الألمانية ما يصل إلى 500 فرد لمساعدة الجيش العراقي، بما في ذلك تقديم الدعم التدريبي. وصرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بأن المهمة تساعد في تعزيز الأمن الإقليمي ومنع عودة تنظيم داعش.

وفي المقابل، أعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف وحزب "اليسار" أنهما سيعارضون التفويض عند التصويت عليه في أوائل العام المقبل.