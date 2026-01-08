الجيش السوري يفرض حظر تجول في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب

أعلن الجيش السوري، صباح الخميس، فرض حظر تجول من الساعة 01:30 ظهرا (بالتوقيت المحلي) وحتى إشعار آخر، وذلك في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب.

وحذرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري قوات سوريا الديمقراطية «قسد» من استهداف الأهالي الذين يرغبون بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات التي أعلنت عنها محافظة حلب.

وفي وقت سابق، قالت محافظة حلب إنها «تلقت مناشدات من العائلات المحاصرة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد منع «قسد» الكثير من الأهالي من الخروج يوم أمس، ومحاولته استخدامهم كدروع بشرية لاستمرار عملياته ضد الجيش».

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أنه «بعد التنسيق مع الجيش العربي السوري، تم ترتيب إعادة فتح ممرّين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين نحو المناطق الآمنة في مدينة حلب».

وأعلنت المحافظة عن فترة جديدة لخروج الأهالي الراغبين بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه المناطق الآمنة عبر ممري (العوارض) و(شارع الزهور) المعروفين لدى أهالي المنطقة، على أن تستمر عملية الخروج ثلاث ساعات، من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 01.00 ظهراً (بالتوقيت المحلي).

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوري ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية «قسد» الأربعاء، في حلب لليوم الثاني على التوالي، مما أسفر ‌عن نزوح آلاف المدنيين ومقتل 4 أشخاص على الأقل.

وأشارت المواجهات، التي يتبادل الطرفان الاتهامات حول من بادر بها، إلى تفاقم حالة الجمود وتأجيج الصراع بين دمشق والسلطات الكردية، التي عارضت الاندماج في الحكومة المركزية.

واندلعت الاشتباكات الثلاثاء، عندما لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم، من بينهم امرأتان وطفل، خلال تبادل للقصف بين قوات الحكومة وقوات «قسد» بقيادة الأكراد.

وأدى القتال إلى تعطيل الحياة المدنية في المدينة السورية الرئيسية، وإغلاق المطار والطريق السريع المؤدي ⁠إلى تركيا، وتوقف العمل في المصانع بمنطقة صناعية، وشل حركة المرور في الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط حلب.