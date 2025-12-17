الدوري الأمريكي يضع ليفاندوفسكي ضمن أولوياته قبل انتهاء عقده مع برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي شيكاجو فاير الأمريكي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، الذي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، يسعى النادي الأمريكي لضم ليفاندوفسكي في صفقة انتقال حر، حيث ستتيح له الفرصة للانتقال دون دفع أي قيمة مالية لنادي برشلونة بعد انتهاء عقده.

وأكدت الصحيفة أن إدارة شيكاجو فاير ستبدأ قريبًا التواصل مع ممثلي المهاجم البولندي لمعرفة طلباته المالية والشروط التي يرغب بها مقابل الانتقال إلى الدوري الأمريكي الصيف المقبل.

من جانبه، بدأ ليفاندوفسكي دراسة العروض المقدمة له، في ظل عدم بدء المسؤولين في برشلونة أي مفاوضات لتجديد عقده حتى الآن، ما يعزز احتمالية رحيله بعد نهاية الموسم.

وتأتي هذه التقارير في وقت يبحث فيه اللاعب عن تحدٍ جديد بعد عدة مواسم ناجحة في صفوف برشلونة، حيث يسعى للحفاظ على مستواه، وضمان مكانه كلاعب أساسي قبل الانتقال المحتمل إلى الدوري الأمريكي.

يُذكر أن اهتمام الأندية الأمريكية بالنجوم الأوروبيين بات متزايدًا في السنوات الأخيرة، مع التركيز على استقطاب لاعبين كبار لتطوير صورة الدوري وزيادة شعبيته عالميًا، وهو ما يجعل ليفاندوفسكي خيارًا مثاليًا لشيكاجو فاير نظرًا لخبرته الكبيرة ومهاراته التهديفية المميزة.