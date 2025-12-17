 إيكيتيكي أفضل لاعب في الجولة 16 للدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 4:05 م القاهرة
إيكيتيكي أفضل لاعب في الجولة 16 للدوري الإنجليزي

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 3:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 3:47 م

فاز الفرنسي هوجو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد هوجو إيكيتيكي ليفربول للفوز على برايتون، بعد تسجيله هدفين في الفوز بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل إيكيتيكي هدفين في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدفيه في مرمى ليدز يونايتد في مباراة بالتعادل 3-3 في الجولة الخامسة عشرة.

ورفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة هذا الموسم، في المركز الثالث من صراع الهدافين خلف المتصدر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا.

وحصل إيكيتيكي على 28% من أصوات الجماهير في الجولة السادسة عشرة، بينما حصل أقرب منافسيه، لاعب وسط أرسنال بوكايو ساكا، على 16%.

أما المرشحون الستة الآخرون فهم: إيرلينج هالاند (15%)، وهاري ويلسون (12%)، ومالو جوستو ومورجان روجرز (11% لكل منهما)، وإبراهيم سانجاري (5%)، وماركوس تافيرنييه (2%).


