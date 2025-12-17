الاحتلال يواصل خروقات وقف إطلاق النار في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار، مع تواصل الغارات الجوية، والقصف المدفعي، للمناطق الشرقية للقطاع، وإطلاق نيران مكثف من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، الأطراف الشمالية والشرقية من قطاع غزة؛ كما استهدفت مناطق جنوبي القطاع.

وبحسب ما نشرته وكالة «قدس» برس، أطلقت الآليات العسكرية نيرانا مكثفة قرب محور «موراج» شمالي مدينة رفح، ومواقع سكنية جنوب شرق مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على شرق مدينة غزة استهدفت إحداها موقعاً في حيّ الزيتون، وأخرى قرب مفترق الشجاعية، فيما دوت أصوات الانفجارات في أرجاء المدينة، تزامنًا مع قصف مدفعي شرقي جباليا شمالي القطاع.

وأفادت مصادر محلية، برصد تحليق مكثّف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

ووثق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة 738 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في شهرين، ما أدى إلى استشهاد 386 فلسطينيا وإصابة 980.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن هذه الخروقات تمثل «انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا متعمدا لجوهر بنود البروتوكول الإنساني الملحق به».

وأوضح أن الجهات الحكومية المختصة رصدت خلال هذه الفترة «738 خرقاً للاتفاق، من بينها 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 جريمة توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية».

وأشار المكتب إلى أن هذه الخروقات أسفرت عن «استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي».