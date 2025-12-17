يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، فيما لا تزال واشنطن ترى إمكانية منع التصعيد.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن المواجهة مع حزب الله باتت حتمية لأن التنظيم "يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع"، وأن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمة المطلوبة، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى تراجع الدعم الأمريكي لعمل عسكري إسرائيلي واسع ضد حزب الله في هذه المرحلة.

وفي وقت سبق، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تسعى إلى خوض عدة أيام من القتال في لبنان، يتم خلالها تدمير القدرات العسكرية لحزب الله ليس فقط جنوبي البلاد ولكن في مناطق أخرى، مع التركيز على العاصمة بيروت، حيث يقوم حزب الله بإعادة تأهيل بنيته التحتية.

وذكرت "إسرائيل هيوم" أن نتنياهو سيتحدث مع ترامب حول ضرورة تحرك إسرائيل ضد حزب الله، وتنسيق هذه التحركات معه، في ظل تشكيك إسرائيل في قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح الحزب.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي سيسعى لاستنفاد الحلول الدبلوماسية في لبنان قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة.