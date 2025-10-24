مهرجان الجونة يكرم مديره السابق انتشال التميمي في ختام دورته الثامنة



كرم مهرجان الجونة السينمائي، خبير المهرجانات انتشال التميمي، والذي شغل منصب مدير مهرجان الجونة السينمائي، قبل أن ينضم لعضوية المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان، وذلك في ختام الدورة الثامنة اليوم.

سلمه الجائزة مؤسس المهرجان، المهندس نجيب ساويرس، الذي أكد أن هذا التكريم لم يكن ضمن برنامج المهرجان، ولكنه يستحق أن تكسر من أجله القواعد، مؤكدا أنه يريد أن يعترف بأنه لولا انتشال التميمي ما كان مهرجان الجونة.

من جانبه وجه انتشال التميمي، خلال كلمته، التحية للحضور، مؤكدا أن هذا المهرجان عزيز على قلبه، ويتذكر أنه عندما التقى بالمهندس نجيب ساويرس لأول مرة في 2016، كان لديه ساعة واحدة فقط لكي يستطيع إقناعه بأفكاره، وهذا ما حدث.

واستقبل الحضور تكريم انتشال التميمي بحفاوة شديدة، حيث وقف جميع من في قاعة حفل الختام تقديرا له، ولما قدمه للمهرجان وللسينما العربية، واستمر التصفيق وقوفا حتى نزل من على المنصة.