تأهل فريق الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما كرر فوزه على ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من البطولة.

وفاز الزمالك مساء اليوم على ملعب ستاد السلام بنتيجة 1-0، ليتأهل إجمالا بنتيجة 7-0.

قدم الزمالك أداء أقل بكثير من مباراة الذهاب، وبدا واضحا في مباراة اليوم، اعتماد لاعبي الأبيض على الفوز الكبير ذهابا بنتيجة 6-0.

وغلبت الفردية على أداء اللاعبين، فيما لم تكن هناك محاولات خطيرة للزمالك في الشوط الأول رغم السيطرة والاستحواذ.

وكانت الفرصة الأخطر في الشوط الأول من عرضية أرضية عن طريق سيف جعفر، إلى المدافع المتقدم محمود حمدي الونش، الذي تابعها بتسديدة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 39 حصل أحمد شريف على ركلة جزاء نتيجة إعاقة واضحة من مدافع ديكيداها، ليحتسبها الحكم المغربي مباشرة.

ومن الركلة سجل التونسي سيف الدين الجزيري هدف الزمالك بالدقيقة 40.

وقبل 3 دقائق من النهاية، اضطر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لاستبدال شريف الذي تعرض لإصابة عضلية ليشارك بدلا منه البرازيلي جوان بيزيرا.

شوط سلبي

مع بداية الشوط الثاني بدأ يانيك فيريرا في استبدال بعض لاعبيه، حيث شارك حسام عبدالمجيد ومحمود بنتايج، بدلا من محمد إسماعيل وأحمد فتوح.

وسدد عبدالحميد معالي كرة قوية تصدى لها الحارس على مرتين بالدقيقة 54.

وعاد عبدالله السعيد للمشاركة بعد غياب للإصابة حيث حل بديلا في الدقيقة 56 للمغربي عبد الحميد معالي.

وشارك الفلسطيني العائد من الإصابة عدي الدباغ على حساب سيف الدين الجزيري في الدقيقة 66.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء أخرى نتيجة لمسة يد واضحة من مدافع ديكيداها الذي حاول خداع الحكم بإظهار أنه أبعد تسديدة سيف جعفر برأسه لكن القرار كان حاسما من الحكم رغم الاعتراضات.

وأهدر محمد السيد لاعب خط الوسط ركلة الجزاء بعدما تصدى لها الحارس، فيما تعرض اللاعب الشاب لهجوم حاد من الجماهير الحاضرة، ليس فقط بسبب الركلة الضائعة، ولكن نتيجة لمماطلته في حسم ملف التجديد.

وتصدى محمد صبحي لكرة خطيرة من محاولة صومالية نادرة، كما مرت تسديدة أخرى قوية بجوار القائم بقليل.

وأهدر عدي الدباغ انفرادا بالمرمى في الدقيقة 86 من انفراد بالمرمى، بعد تمريرة عمر جابر.