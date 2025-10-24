 المفتش الجديد للجيش الألماني يتفقد أعمال إنشاء لواء الدبابات في ليتوانيا - بوابة الشروق
الجمعة 24 أكتوبر 2025 10:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

المفتش الجديد للجيش الألماني يتفقد أعمال إنشاء لواء الدبابات في ليتوانيا

برلين - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 9:38 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 9:38 م

قال مفتش رفيع المستوى في الجيش الألماني، إن إنشاء لواء الدبابات 45 التابع للجيش الألماني في ليتوانيا يسير وفق المخطط.

وخلال أول زيارة له في منصبه الجديد كمفتش، تفقد اللفتنانت جنرال كريستيان فرويدينج اليوم الجمعة أيضا موقع بناء ثكنات الجيش الألماني المستقبلية في رودنينكاي.

وأمس الخميس، حضر فرويدينج أول تمرين لمركز قيادة اللواء، وحدد خارطة طريق مستقبلية له. 

ومن المقرر أيضا وضع وحدة الناتو القتالية التي يقودها الألمان في ليتوانيا، والتي تضم نحو 1700 من الجنود الرجال والنساء، تحت قيادة اللواء الليتواني اعتبارا من الأول من فبراير من العام المقبل.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك