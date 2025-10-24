المفتش الجديد للجيش الألماني يتفقد أعمال إنشاء لواء الدبابات في ليتوانيا

قال مفتش رفيع المستوى في الجيش الألماني، إن إنشاء لواء الدبابات 45 التابع للجيش الألماني في ليتوانيا يسير وفق المخطط.

وخلال أول زيارة له في منصبه الجديد كمفتش، تفقد اللفتنانت جنرال كريستيان فرويدينج اليوم الجمعة أيضا موقع بناء ثكنات الجيش الألماني المستقبلية في رودنينكاي.

وأمس الخميس، حضر فرويدينج أول تمرين لمركز قيادة اللواء، وحدد خارطة طريق مستقبلية له.

ومن المقرر أيضا وضع وحدة الناتو القتالية التي يقودها الألمان في ليتوانيا، والتي تضم نحو 1700 من الجنود الرجال والنساء، تحت قيادة اللواء الليتواني اعتبارا من الأول من فبراير من العام المقبل.