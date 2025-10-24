زيلينسكي يدعو أمريكا إلى توسيع نطاق عقوبات النفط الروسي ويطالبها بصواريخ بعيدة المدى

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة على النفط الروسي من شركتين إلى القطاع بأكمله، وناشدها للحصول على صواريخ بعيدة المدى لرد الضربات على روسيا.

ووصل زيلينسكي إلى لندن اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع 24 قائدا أوروبيا، الذين تعهدوا بتقديم المساعدة العسكرية لحماية بلاده من أي عدوان روسي في المستقبل، حال التوصل لوقف الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.

واستهدف الاجتماع الذي استضافه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإضافة زخم للإجراءات الأخيرة التي شملت جولة جديدة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية لتطال أرباح الصادرات الروسية من النفط الحيوي والغاز.

وتناولت المحادثات أيضًا سبل المساعدة في حماية شبكة الطاقة الأوكرانية ضد الهجمات الروسية شبه اليومية بالمسيرات والصواريخ، مع اقتراب الشتاء، وتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وإمداد كييف بصواريخ طويلة المدى التي يمكنها أن تضرب العمق الروسي.

ودعا زيلينسكي الولايات المتحدة إلى إرسال صواريخ توماهوك وهي فكرة لا يتفق معها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الزعيم الأوكراني، إن قرار ترامب هذا الأسبوع بفرض عقوبات على النفط كان "خطوة كبيرة"، مضيفا، "علينا ممارسة الضغط ليس فقط على روسنفت ولوك أويل، ولكن على جميع شركات النفط الروسية."

كما أوضح زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن: "إضافة إلى ذلك، نحن ننفذ حملتنا الخاصة للضغط باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ التي تستهدف على وجه التحديد قطاع النفط الروسي".