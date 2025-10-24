وزير خارجية السودان يبحث في واشنطن سبل دعم السلام ببلاده

قالت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، إن الوزير محيي الدين سالم، يزور الولايات المتحدة لبحث العلاقات الثنائية ومواصلة الحوار بشأن دعم السلام في بلاده.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السودانية، غداة نفي مجلس السيادة الانتقالي، وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع "قوات الدعم السريع" في واشنطن.

وأفادت وزارة الخارجية، بأنه "في إطار حرص حكومة السودان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء مع الولايات المتحدة، يقوم محي الدين سالم، وزير الخارجية، بزيارة رسمية إلى واشنطن بدعوة من الحكومة الأمريكية".

وأضافت أن الزيارة تأتي في سياق "الجهود المستمرة لتطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، ومواصلة الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم السلام في السودان، وتعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني".

ولم يوضح بيان الخارجية مزيدا من التفاصيل حول الزيارة وبرنامجها، غير أن الولايات المتحدة تقود اللجنة الرباعية الدولية التي تشكلت في سبتمبر الماضي، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية في السودان، وتضم أيضا السعودية والإمارات ومصر.

والخميس، قال مجلس السيادة السوداني، في بيان: "ننفي بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل بشأن وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين القوات المسلحة السودانية والمتمردين (الدعم السريع) في واشنطن".

وأضاف أن "موقف الدولة ثابت وواضح تجاه أي حوار أو تسوية، وهو الالتزام بالحل الوطني الذي يحفظ سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها وحقوق الشعب السوداني".

وجاء بيان مجلس السيادة، ردا على تداول وسائل إعلام إقليمية، أن واشنطن تشهد مفاوضات غير مباشرة بين ممثلين من الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، ترعاها وزارة الخارجية الأمريكية.

ومنذ 15 أبريل 2023، يخوض الجيش و"قوات الدعم السريع" حربا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها.

وخلفت الحرب مقتل نحو 20 ألف شخص وتشريد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية، في حين قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.