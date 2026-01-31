وزير الدفاع الألماني يعرب عن شكوكه في وجود «رغبة في السلام» لدى بوتين

على خلفية المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، أعرب وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عن شكوكه في وجود رغبة لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحقيق السلام.

وفي تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية، قال بيستوريوس، اليوم السبت، إنه بالرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث حراكًا في مفاوضات السلام، "فإنني حتى الآن لا أرى أية مؤشرات على أن روسيا تريد السلام بجدية".

وتابع الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أنه خلال مفاوضات أطراف الحرب بوساطة أمريكية في العاصمة الإماراتية أبوظبي التي انتهت يوم السبت الماضي، "قام بوتين بقصف أوكرانيا بطريقة نكاد لم نشهدها من قبل في هذه الحرب".

وأعرب بيستوريوس عن اعتقاده بأن الأمر لم يعد له علاقة بمواجهة عسكرية، وأردف قائلًا إنه "إرهاب يستهدف السكان المدنيين حصريًا، في شتاء تصل فيه درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر". ورأى بيستوريوس أن بوتين "لا يُبدي، عند اللحظات الحاسمة، أي استعداد لتقديم تنازلات".

وفي العاصمة الأوكرانية وغيرها من المدن، يضطر ملايين الأشخاص منذ أسابيع إلى البقاء في الظلام والبرد بعد الهجمات الجوية الروسية، وذلك بسبب شحّ الكهرباء والتدفئة. وخلال فترة المحادثات، أدّى هجوم روسي عنيف باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ إلى تأخير إصلاح إمدادات الطاقة في كييف مجددًا لعدة أيام.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف صرح أمس الجمعة بأن روسيا ستستجيب لطلب ترامب بوقف إطلاق نار محدود ومؤقت في أوكرانيا حتى يوم غد الأحد. ومن المقرر عندها عقد جولة جديدة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي.

وكان ترامب تحدث أول أمس الخميس عما وصفه بتعهد من بوتين، وعن توقف لمدة أسبوع، رغم أنه لم يتضح على وجه الدقة الفترة الزمنية التي كان يشير إليها.

وعن الجهود الرامية إلى وقف الهجمات، قال بيستوريوس، إنه لو كان بوتين يتعامل بجدية مع محادثات أبوظبي، لما كان بحاجة إلى من يطلب منه وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن بوتين كان في هذه الحالة سيوقف الهجمات، ليس في كييف وحدها، بل في كل أنحاء أوكرانيا. واختتم بيستوريوس تصريحاته بالقول: "لديّ شكوك كبيرة في أن موسكو ستأخذ وقف الهجمات على محمل الجد ولو بشكل جزئي".