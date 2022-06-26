استمرار تسجيل إصابات ووفيات بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الأحد.



وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:



في إيران، سجلت السلطات الصحية 297 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7 ملايين و236 ألفا و361 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتي وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 141 ألفا و385 حالة وفاة.



وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 1680 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و965 ألفا و173 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتي وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و140 حالة وفاة.



وسجلت السلطات الصحية في النمسا، 7 آلاف و93 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 4 ملايين و386 ألفا و857 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتي وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 18 ألفا و760 حالة وفاة.



وسجلت السلطات الصحية في كرواتيا، 437 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و145 ألفا و490 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتي وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و50 حالة وفاة.



وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 793 ألفا و164 حالات والوفيات إلى 9717 حالة.



وسجلت سلوفينيا 239 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات مليون و35 ألفا و186 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 6648 حالة.



وسجلت السلطات الصحية في صربيا، 468 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و26 ألفا و45 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و121 حالة وفاة.



وأعلنت وزارة الصحة في هونج كونج، تسجيل 1917 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و237 ألفا و877 إصابة والوفيات إلى 9 آلاف و398 حالة.



وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 9294 إصابة جديدة و16 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و616 ألفا و874 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 30 ألفا و178 حالة وفاة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 28 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و105 ألفا و924 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 حالة وفاة.



وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 48 ألفا و456 إصابة جديدة و44 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 18 مليونا و234 ألفا و242 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 168 ألفا و102 حالة وفاة.



وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 11 ألفا و313 إصابة جديدة و31 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و959 ألفا و325 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 58 ألفا و416 حالة وفاة.



وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 11 ألفا و988 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 43 مليونا و403 آلاف و43 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 524 ألفا و999 حالة وفاة.



وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 15 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 664 ألفا و80 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 16 ألفا و521 حالة وفاة.



وفي جنوب أفريقيا، سجلت السلطات الصحية 505 إصابات جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و992 ألفا و449 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 101 ألفا و731 حالة وفاة.



وفي سنغافورة، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5116 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في سنغافورة منذ بداية تفشي الوباء إلى مليونين و408 آلاف و358 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1408 حالات وفاة.