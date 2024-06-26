هآرتس: إدارة السجون الإسرائيلية قلصت بشكل كبير كميات الطعام للأسرى

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر أمنية قولها إن إدارة السجون الإسرائيلية قلصت بشكل كبير كميات الطعام للأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر.

وبحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن تقليص كميات الطعام للمعتقلين الفلسطينيين يندرج ضمن إجراءات الردع، مشيرة إلى أن "كمية الطعام التي تقدم للأسرى الفلسطينيين أقل بكثير من الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون الدولي".

وفي وقت سابق، قالت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن محاميا زار الصحفي محمد عرب بمعتقل تيمان الإسرائيلي، ونقل عنه شهادات مروعة عن ظروف أسرى قطاع غزة.

وأضافت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير -في بيان لهما- أن هذه الزيارة، التي تمت تحت قيود إسرائيلية مشددة، كشفت عن عدم علم الصحفي بمكان احتجازه.

وذكر البيان أن المحامي الذي زار عرب بمعسكر تيمان نقل عنه شهادات مروعة وصادمة بشأن ظروف المعتقلين من غزة، حيث استشهد بعضهم في أثناء الاعتقال، وتعرض بعضهم لتعذيب وتنكيل وإذلال واغتصاب.