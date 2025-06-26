رئيس المصري يضع خارطة الطريق للنهوض والارتقاء المستقبلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد كامل ابو على رئيس النادي المصري أنه يسعى لتوفير موارد مادية ثابتة تفى بجزء من متطلبات النادى المتزايدة، مؤكدا أن الاستقرار المادى هو بداية الطريق نحو النجاح خاصه ان ميزانيات الأندية ارتفعت بشكل مخيف وعلى الجميع مساندة الأندية الشعبية خشية سقوطها.

وأشار رئيس المصرى خلال جلسته مع الاعلامين والصحفيين ان لجنة تطوير المنشآت التى تم اختيارها متميزة للغاية ونسعى لإنشاء 3 مشروعات استثمارية من خلال تكوين مجلس لإدارة استثمارات النادي.

وقال أبو على نجحنا في سداد كافة ديون النادى وصرفنا مستحقات اللاعبين بالكامل ولم يتبقى سوى قسط واحد والامور المالية والاستقرار الادارى سبب مباشر فيما وصل له حال الفريق الأولللكرةبالنادي.

وأردف رئيس المصري أنه يواصل السرية على صفقات الفريق لانه مقتنع بضرورة العمل وسط سرية مطلقه حتى يصل للنجاح المطلوب مشيرا انه مطمئن على الفريق خلال الموسم المقبل.

واعلن أن لجنة الحفاظ على تراث النادى المصرى فكره رائعة وأنه النادي سيعقد توأمة مع نادي المريخ مؤكدا ترحابه الشديد بالتعاون مع جميع أندية بورسعيد.

واكد أن محب حبشي محافظ بورسعيد قدم للنادي المصري كل الدعم وانه دائم المسانده خلف النادي ومطلع على كل احواله ومشاكله.

واختتم كامل أبو علي وافقنا على إقامة معسكر مغلق للفريق في تونس استعدادا للموسم الجديد مشيرا انه يتقبل نقد الجمهور الهادف والبناء ويرفض اى إساءه سواء لللاعب او المدرب بشكل عام.