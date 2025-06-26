كتائب القسام تعلن تدمير 4 آليات عسكرية إسرائيلية شرق مدينة جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، تدمير 4 آليات عسكرية إسرائيلية شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إن «عناصرها تمكنوا من تدمير دبابتي ميركافا، وناقلة جند، وجرافة عسكرية من نوع (D9) بـ4 عبوات أرضية شديدة الانفجار معدة مسبقًا شرق مدينة جباليا شمال القطاع بتاريخ 20-06-2025م».

وأمس الأربعاء، عرضت «القسام» مشاهد من كمين مركب استهدف ناقلتي جند إسرائيليتين، أسفر عن مقتل 7 جنود بداخلهما، بينهم ضابط قرب مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة معن جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى استهدافها دبابة ميركافا جنوب خان يونس باستخدام عبوة «شواظ» وقذيفة «الياسين 105» في منطقة الترخيص القديم، وذلك بعد كمين سابق أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 17 آخرين، الأمر الذي أقرت به وسائل إعلام إسرائيلية.

كما تحدثت وسائل الإعلام العبرية عن جنود مفقودين في موقع الكمين، وأشارت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي كثف من طلعاته لإجلاء الجرحى ومحاولة العثور على العسكريين المفقودين.