موريتانيا: توقيع اتفاقية تعاون في المجالات القانونية والقضائية مع روسيا

وقع وزير العدل الموريتاني محمد ولد السويدان اليوم الخميس، في موسكو مع وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشينكو، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير الشراكة بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، بما يخدم جهود تحديث منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.

وأوضحت وزارة العدل الموريتانية أن توقيع الاتفاقية جرى على هامش الاجتماع الوزاري الذي ترأسه وزير العدل الروسي، ضمن فعاليات المنتدى القانوني الدولي الرابع عشر المنعقد بمدينة سانت بطرسبرج، والذي افتُتحت أعماله أمس.

وقالت إن هذه الاتفاقية تجسد حرص البلدين على توطيد علاقات التعاون الثنائي وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالين القانوني والقضائي، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت أن الاتفاقية تنص على التعاون في عدد من المجالات الحيوية، من بينها تطوير السياسات العدلية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين، وتعزيز التعاون في مجال المساعدة القانونية الدولية، ورقمنة الخدمات العدلية، وتطوير نظم المعلومات القانونية، وتحديث السجلات والوثائق القضائية، فضلاً عن الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير العمل العدلي.

وأضافت أن الطرفين سيعملان على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تشمل تبادل الوفود والخبراء، وتنظيم الندوات وورش العمل والدورات التكوينية، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات الفنية في مختلف مجالات التعاون المتفق عليها.

وقالت إن الاتفاقية تعكس المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الموريتانية الروسية، والإرادة المشتركة للبلدين في بناء شراكة مؤسسية مستدامة تسهم في تطوير قطاع العدالة، وتعزيز دولة القانون، والارتقاء بالأداء القضائي والإداري بما يواكب التحديات والمتطلبات المعاصرة.