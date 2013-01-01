حركة النهضة التونسية تنفي منع الغنوشي من السفر ووضعه تحت الإقامة الجبرية

نفت حركة النهضة التونسية، الأخبار المتداولة حول منع رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، من السفر ووضعه تحت الإقامة الجبرية.



وقالت الحركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، إن «الغنوشي» يعقد حاليًا سلسلة من الاجتماعات.







وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.