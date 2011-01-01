الحوثيون: نجاح أولى مراحل نقل النفط من الناقلة صافر

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثي) اليمنية، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى لعملية نقل النفط من الناقلة «صافر» تكللت بالنجاح في مرحلتها الأولى.

وحسب قناة "المسيرة"، قال رئيس اللجنة المكلفة من "أنصار الله" للإشراف على عملية نقل الخام من الناقلة صافر إلى السفينة البديلة، زيد الوشلي، إن عملية ضخ النفط بدأت يوم أمس وتكللت بالنجاح في مرحلتها الأولى.

وأضاف: «تتولى عملية نقل النفط شركة (سمنت) التي تعاقدت معها الأمم المتحدة ودورنا في هذه العملية إشرافي».

وأوضح أن عملية التفريغ مع تغسيل الخزانات بحسب الخطط المرسلة إلينا من الأمم المتحدة تستمر 52 يوماً تقريباً، وسيتم تفريغ مليون و140 ألف برميل.

يأتي ذلك غداة إعلان الأمم المتحدة انطلاق عملية نقل النفط المخزن في الناقلة المتهالكة صافر الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، إلى السفينة «اليمن» (نوتيكا) سابقاً، لتفادي حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.

واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986، الناقلة «صافر» كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في صافر، منذ عام 2015 والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات في يونيو 2020.