كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية في إيران نُفذت بالكامل من خارج المجال الجوي الإيراني، وتحديدًا من فوق الأجواء العراقية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، إن المقاتلات الإسرائيلية لم تدخل الأجواء الإيرانية على الإطلاق، مشيرا إلى أن إسرائيل تجنبت المواجهة المباشرة تخوفًا من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية.

وتابع: «إسرائيل كانت تخشى الدفاع الجوي الإيراني، رغم أنها ضربته تقريبا كله، إلا أن هذا تم من الخارج من فوق العراق، لو لم تكن هناك عناصر دفاع جوي لدى إيران؛ لكانت الطائرات الإسرائيلية دخلت طهران في اليوم التالي».

وأوضح أن المحاولات الإسرائيلية لاختراق الأجواء الإيرانية عبر مدينة تبريز باءت بالفشل، قائلا: «مفيش طيارة إسرائيلية دخلت، الطيارتين اللي داخلوا تبريز، إيران وقعت لهم الطيارتين إف-35».

وأضاف أن جميع الضربات نُفذت من خارج الحدود، مستشهدًا بتهديدات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه إيران بـ «دخول الطائرات الإسرائيلية داخل طهران»، موضحا أن تصريحات نتنياهو تؤكد أنها لم تدخل من الأساس المحال الجوي الإيراني.

ووصف الضربة التي استهدفت محيط مفاعل نطنز النووي بأنها كانت «الأخطر»؛ نظرًا لأهمية هذا الموقع الذي كان محور اتفاق الإخلاء النووي الموقع عام 2015.