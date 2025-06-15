مجدي الجلاد: الدولة المصرية واجهت كل الاختبارات والتحديات الكبيرة بحكمة شديدة

أثنى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة «أونا للصحافة والإعلام»، على تعامل الدولة المصرية مع ما سُمي بـ «قافلة الصمود»، مؤكدا أن مصر واجهت «الاختبارات والتحديات الكبيرة المخططة بالأساس»؛ بحكمة شديدة للغاية.

وأرجع خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة « MBC مصر» الموقف المصري إلى عدة عوامل، في مقدمتها مبدأ «السيادة الوطنية»، مشددا أن أول الأسباب أن «مصر دولة ذات سيادة، ولابد من حصولها على تصريح لدخول مصر».

وتابع أن «هذه القافلة قادمة من أقصى الغرب، تمر بليبيا كلها، ومن المعروف لدينا ما تمر به ليبيا».

وشدد أن مصر تواجه «مخاطر أساسية في الجبهة الغربية»، متسائلا: «أنت تريد مني أن أفتح الحدود وتدخل مصر بدون تصريح مسبق لفك حصار غزة!».

ونوه إلى الدور المصري الرائد والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، قائلا إن: «مصر أكثر دولة في العالم ضد الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وأكثر دولة قدمت مساعدات إنسانية للأشقاء».

ورأى أن «الهدف الأساسي من القافلة كان إعلاميا وسياسيا لإحراج الدولة المصرية»، مضيفا: «بالتالي ليست مصر التي يُلوى ذراعها».

وعلى صعيد آخر، رد على الشائعات المتداولة بشأن تغيير وزاري مرتقب في مصر، مؤكدا أنه «لا يمكن البناء عليها»، مشيرا إلى أن ما يتردد عن ترشيح الدكتور مصطفى مدبولي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية يندرج ضمن «التكهنات».

وأشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، «أمر وارد» مضيفا أن «من العرف والتقاليد السياسية أن يتم تشكيل حكومة جديدة، حتى لو شكلها الدكتور مصطفى مدبولي بنفسه كما حدث قبل ذلك في مرتين».

وعلق على التحليلات التي تطرح اسم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، لرئاسة الحكومة مستقبلا، قال: «كلما يبدأ حديث أو تحليلات عن تغيير وزاري في مصر، يكون الاسم المرشح الأول لتشكيل الحكومة هو الفريق كامل الوزير».