الصحة الإيرانية: معظم الجرحى والقتلى في الهجمات الإسرائيلية من المدنيين

قال وزير الصحة الإيراني محمدرضا ظفرقندي، إن معظم الجرحى والقتلى جراء الاعتداءات الإسرائيلية على إيران هم من النساء والأطفال.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، صباح الأحد، أن ظفرقندي، أكد أن جميع الكوادر الطبية، سواء الموظفين أو المتطوعين، يتواجدون في الميدان بشكل طوعي.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية تبذل قصارى جهدها في تقديم الدعم، مضيفًا أن «معظم القتلى والجرحى نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي هم من المدنيين العاديين».

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص كانوا في منازلهم أو نائمين عندما تعرضوا للاعتداء.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ سلسلة هجمات على منشآت بنية تحتية نووية إيرانية في طهران مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شملت الأهداف مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومنظمة الابتكار والبحث الدفاعي.

كما ذكر البيان أنه هاجم «أهدافًا أخرى» كانت «تدعم جهود النظام الإيراني للحصول على أسلحة نووية».