ضبط وإعدام 68 طن أغذية ومنشأة مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية والإدارات الصحية، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ30 يوما السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية؛ للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على 2910 منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، عن ضبط 434 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما جرى إعدام 45 طن و555 كيلو أغذية مختلفة ولحوم، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 22 طن و 955 كيلو أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب 843 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 2440 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.