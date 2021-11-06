 أمن القاهرة يساعد مسنة بعد انزلاقها داخل شقتها في دار السلام - بوابة الشروق
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أمن القاهرة يساعد مسنة بعد انزلاقها داخل شقتها في دار السلام

نهاد القادوم
نشر في: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 3:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 3:27 م

في استجابة سريعة وفورية قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بمساعدة مسنة عقب تعرضها للانزلاق داخل شقتها بمنطقة دار السلام وعدم تمكنها من الحركة.

بدأت الواقعة بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لسيدة مسنة - مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام عقب تعرضها للانزلاق داخل الشقة سكنها وعدم تمكنها من الحركة.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم فتح باب الشقة ومساعدتها، وتقديم الرعاية اللازم لها والاطمئنان على حالتها الصحية.

وتقدمت السيدة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وسرعة تلبية إستغاثتها ومساعدتها.


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