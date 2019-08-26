البورصة: توقيع بروتوكول مع الأكاديمية الوطنية للتدريب على أساسيات الاستثمار

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إنه تم توقيع بروتوكول مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، برئاسة الدكتورة رشا راغب، هدفه الرئيسي تدريب الشباب على أساسيات الاستثمار، والتعاون بنموذج المحاكاة للتداول في مجال الأوراق المالية.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، أن التدريبات التي تتعاون فيها الأكاديمية مع البورصة المصرية، تعمل على توسيع وانتشار عملية الثقافة المالية، ويأتي هذا في إطار 3 اتفاقيات لتدريب المتدربين، لافتًا إلى أن عملية الثقافة المالية والإدخار التراكمي، والوعي الاستثماري تحتاج لتضافر الجهود حتى تصل إلى أهدافها.

وتابع: «قمنا بتدريبات على مستوى المدارس لخلق جيل جديد يعي بالاستثمار والإدخار، وما هو الفرق بين السهم والسند، لأن الخريجين ليس لديهم وعي كامل بإنشاء تداولات مالية، والتدريبات ترتبط بسوق الأوراق المالية وليست برامج منفصلة لرفع الوعي فقط».

وأشار إلى بدء تدريبات الأكاديمية الوطنية الشهر المقبل، حيث تم تطوير المناهج ونموذج المحاكاة للتدريب في برنامج عمل يوضح أهمية الأدخار في البورصة وتداول الأوراق المالية.