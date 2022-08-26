 محافظ بني سويف يوافق على فتح فصول للثانوي التجاري «بنات» بقريتي بني ماضي وباها - بوابة الشروق
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محافظ بني سويف يوافق على فتح فصول للثانوي التجاري «بنات» بقريتي بني ماضي وباها

بنى سويف - أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 4:19 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 4:19 م

استجاب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمطلب بعض الأهالي بقريتي "بني ماضي مركز ببا، وباها مركز بني سويف"، بفتح فصول ثانوي تجاري للبنات، ملحقة ببعض المدارس للتعليم الأساسي "كفترة مسائية"، وذلك للتخفيف عن كاهل الأهالي والتيسير على الطالبات من تلك القرى.

حيث اعتمد المحافظ مذكرتين تقدم بهما محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظه وتضمنتا الإشارة إلى أنه قد تم تشكيل لجنة لمعاينة المدرستين المقترحتين لإقامة فصول ثانوي تجاري بهما ، لتحديد مى صلاحيتها، وقد أقرت اللجنة بصلاحية المدرستين لهذا الغرض وهما (مدرسة بني ماضي الابتدائية بنات/ إدارة تعليم ببا، ومدرسة البراء بن مالك للتعليم الأساسي/ إدارة تعليم بني سويف)، وعليه تمت مخاطبة هيئة الابنية التعليمية ، والتي أفادت من جانبها بأنه لا يوجد مانع من فتح تلك الفصول.

وأشاد وكيل الوزارة، فى تصريح له اليوم الجمعة، بدعم محافظ بني سويف المستمر للمنظومة التعليمية والدفع بجهود المديرية لتنفيذ توجيهات وتكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتقديم الدعم اللازم لمتطلباتها والتيسير على أولياء الأمور.


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