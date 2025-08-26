أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، قرارًا بإحالة أوراق متهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقًا، وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية اتهامه بقتل جزار إثر خلافات سابقة بينهما بمركز أبو كبير.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل المجني عليه (حاتم محمد صابر - 48 عامًا)، ويعمل جزارًا، ومقيمًا بدائرة مركز أبو كبير، بعد خلافات قديمة بين الطرفين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار، حيث عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وجهز لذلك أداة (شومة) وسلاحًا أبيض (سكين)، وتوجه إلى المكان الذي كان يعلم بتواجده فيه، وما إن ظفر به حتى باغته بضربة قوية على رأسه باستخدام الشومة، ثم طعنه بالسكين في الجانب الأيسر من البطن قاصدًا قتله، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، كما ورد في التحقيقات.