نشطاء المناخ يغلقون موقع بناء محطة الغاز الطبيعي المسال في شمال ألمانيا

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شرع نحو 50 ناشط مناخ، اليوم الخميس، في إغلاق موقع بناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال المخطط لها على ساحل بحر الشمال بشمال ألمانيا.

وسار المتظاهرون، الذين كانوا يرتدون ملابس بيضاء، عبر السد بالقرب من مصب نهر إلبه في مدينة برونسبوتيل الألمانية، ورفعوا لافتة كبيرة تندد بالمشروع.

وينتمي المتظاهرون إلى جماعة "إندي جيلاندي" أي نهاية الموقع، وهي جماعة من ناشطي المناخ المتطرفين، والتي نظمت احتجاجات سابقة في موقع البناء أيضا.

واحتل النشطاء عدة منصات عائمة وبرية بالإضافة إلى آلات البناء في الموقع.

وقالت المتحدثة باسم المتظاهرين "من السخف تماما استيراد المزيد من غاز التكسير الهيدروليكي الملوث في خضم أزمة المناخ".

وعملية التكسير الهيدروليكي هي وسيلة تتضمن استخراج الغاز الطبيعي من الصخور.

وقالت الشرطة إنها تصدت لهذا الإجراء، الذي لم يتم الإعلان عنه مسبقا، بقوة كبيرة من رجال الشرطة.

وصنفت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية جماعة "إندي جيلاندي" على أنها جماعة يسارية متطرفة مشتبه بها.

وتعمل حاليا محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في مدينة برونسبوتيل.

وأصدرت الهيئات التنظيمية الإقليمية، في فبراير الماضي، تصريحا أوليا لبناء محطة أخرى من المقرر أن تدخل حيز التشغيل في عام 2026.



