ضرب إعصار بوالوي منطقة شرقي الفلبين، وكان مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص ونزوح أكثر من 433 ألف شخص، حسبما أفاد مسئولون فلبينيون اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وكان الإعصار بوالوي الذى ضعفت قوته منذ وصوله إلى اليابسة، الليلة الماضية، وهو أحدث إعصار من الأعاصير المتتالية من المحيط الهادئ التي تهدد آسيا. وتسبب إعصار راجاسا، أحد أقوى الأعاصير التي ضربت المنطقة منذ سنوات، في مقتل 25 شخصا على الأقل في شمال الفلبين وتايوان، معظمهم بسبب الفيضانات قبل أن يصل إلى اليابسة في الصين ويتلاشى فوق فيتنام.

ووصل الإعصار بوالوي إلى بلدة سان بوليكاربو في مقاطعة سامار الشرقية بالفلبين في وقت متأخر أمس الخميس، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 110 كيلومترات، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في البلدات والقرى وتسبب في فيضانات وانهيارين أرضيين صغيرين، طبقا لما ذكرته وكالة الحد من الكوارث في البلاد في مؤتمر صحفي.

وكان الإعصار سريع الحركة الذى يبلغ نطاق الأمطار والرياح فيه حوالي 450 كيلومترا من مركزه، متجها صوب الشمال الغربي، ويمكن أن يهب فوق المقاطعات الساحلية المكتظة بالسكان جنوب العاصمة مانيلا، في وقت لاحق اليوم الجمعة قبل أن يدخل بحر الصين الجنوبي.

ووصل إلى اليابسة 5 مرات أخرى في أقاليم ماسبيت ورومبلون وأوريبنتال ميندورو اليوم وهدأت شدته ليتحول إلى عاصفة استوائية شديدة، حسبما ذكرت "د ب أ".

وقال برناردو رافايليتو أليخاندرو، نائب رئيس مكتب الدفاع المدني الوطني، إن 7 من المتوفين غرقوا في الفيضانات وهبات العواصف في 3 بلدات في إقليم بيليران.

وقال متحدث باسم مكتب الدفاع المدني الإقليمي يدعى جريميل ناز، إن فتى، توفي في إقليم ماسبيت إثر سقوط حائط عليه، وتوفي رجل، جراء سقوط شجرة عليه، بينما غرق طفل، في الفيضان.