الأوقاف: 27 ندوة علمية كبرى لترسيخ قيم الاحترام ومكافحة ظاهرة التنمر

عقدت وزارة الأوقاف 27 ندوة علمية كبرى تحت عنوان: "التنمر.. مفهومه وأسبابه وعلاجه"، وذلك في إطار برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"، الذي تنفذه الوزارة في المساجد الكبرى بجميع المديريات.

وجاءت هذه الندوات هذا الأسبوع في سياق جهود وزارة الأوقاف لغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، خلال التوعية بخطر التنمر، وبيان أسبابه وطرق الوقاية منه، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تحميهم من الانزلاق نحو مثل هذه التصرفات الضارة.

واستشهد العلماء خلال الندوات بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ} [الحجرات:11]، مشيرين إلى أن هذه الآية الكريمة تمثل قاعدة قرآنية راسخة لغرس قيم الاحترام المتبادل بين الأطفال، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، والابتعاد عن جميع صور التنمر والإساءة للآخرين، مع التأكيد على أهمية ترسيخ هذه القيم في سن مبكرة، من خلال خطاب ديني وسطي مبسط يناسب الفئة العمرية المستهدفة.

ويُعد "لقاء الجمعة للأطفال" أحد البرامج النوعية التي أطلقتها الوزارة لبناء وعي الأطفال علميًّا وشرعيًّا، وتحقيق التواصل المباشر معهم في المساجد الكبرى، بإشراف نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ هذه اللقاءات العلمية والتثقيفية أسبوعيًّا، بما يُسهم في بناء جيل واعٍ مستنير، يجمع بين القيم الدينية والانتماء الوطني.