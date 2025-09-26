وزير الدفاع اللبناني: مهمة الجيش الأساسية هي درء الفتنة 

قال وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إن "مهمة الجيش الأساسية هي درء الفتنة، وأعلن أن كرامة عسكريي الجيش وضباطه تأبى نكران الجميل وتأنف التحامل عليه".

وقال بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، اليوم الجمعة "إن المهمة الوطنية الاساسية التي يضطلع بها الجيش اللبناني دائما هي درء الفتنة ومنع انزلاق الوضع إلى مهاوي التصادم وردع المتطاولين على السلم الأهلي وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية".

وأضاف "كرامة عسكرييه وضباطه الفخورين الجسورين الميامين تأبى نكران الجميل وتأنف التحامل الظالم وتأسف لإلقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطي وراء تبريرات صغيرة للتنصل من المسؤوليات الكبيرة".

وأكد أن الجيش اللبناني بذل "الدماء والأرواح والاصابات والإعاقات في سبيل الارض والعلم والكرامة وشرف الانتماء لهذا الوطن ولم ينتظر شكوراً ولا زهوراً من أحد".

وتابع البيان "للجيش اللبناني وطن يصونه ورئيس يرعاه وقائد يسهر عليه وشعب يحبه ويرى فيه الامل الباقي بعد الله ولبنان."