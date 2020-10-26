البنك الدولي يدعم تونس بأكثر من 160 مليون دولار في مجال الكهرباء

أعلن ممثل مكتب البنك الدولي في تونس طوني فارهايجن، اليوم الاثنين، أن مجموعة البنك تواصل دعمها لتونس وخصوصًا في مجال التعاون الفني في قطاع الكهرباء، حيث يمول البنك الدولي الدراسات الأولية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا والمتعلقة بدراسة أعماق البحر بقيمة 12 مليون دولار، إلى جانب مشروع دعم شبكة نقل الكهرباء بقرض قيمته 150 مليون دولار.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الصناعة والطاقة التونسية سلوى الصغير، بمقر الوزارة، ممثل البنك الدولي في تونس، والخبير في الطاقة عز الدين خلف الله، وبحضور مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بلحسن شيبوب.

وتناول اللقاء دراسة آفاق التعاون والشراكة بين الوزارة ومجموعة البنك الدولي في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، وتطرق أيضًا إلى مشروع دعم شبكة نقل الكهرباء من الطاقات المتجددة من الجنوب التونسي إلى الشمال حيث تُنتج الطاقة الشمسية بقرض من البنك تقدر قيمته بحوالي 150 مليون دولار.

وثمنت الوزيرة التونسية جهود البنك الدولي في مرافقة الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو تحسين أدائها من خلال التقليص من فاقد الكهرباء، مؤكدة ضرورة الاستثمار في الطاقات المتجددة.