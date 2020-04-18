كوريا الجنوبية تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يقترب من الـ26 ألف حالة

أعلنت وكالة كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها رصدت 119 إصابة إضافية بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,955 إصابة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن السلطات الصحية إنه من بين الإصابات الجديدة المعلن عنها اليوم، جاءت 20 إصابة في سول و65 إصابة في إقليم كيونغ كي المحيط بالعاصمة.

وأضافت أن هناك 25 إصابة وافدة من الخارج، ومن بين هؤلاء، جاءت 4 إصابات من روسيا و3 إصابات من الهند وإصابتان من كل من الفلبين وإندونيسيا والتشيك وبولندا.

ولفتت إلى أن عدد الحالات الحرجة أو الخطرة بلغ 53 حالة، وظل عدد حالات الوفاة عند 457 حالة ونسبة الوفيات عند 1.76%.