مجلس إدارة الإسماعيلي يعود إلى صفوف الجماهير بسبب الانتخابات

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، ترك مناصبه والانتقال لصفوف الجماهير بسبب انتخابات النادي، حيث أجمع مجلس الإدارة على احترامه الكامل لجماهير الدراويش العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية.

متمنين لهم التوفيق في اختيار وانتخاب مجلس إدارة جديد من السادة المرشحين، يليق بالنادي وقادر على تحقيق أمنيات جماهيره العظيمة.



وأعلن مجلس الإدارة في بيان رسمي، الانتقال من مقاعد مجلس الإدارة إلى صفوف الجماهير لقلعة الدراويش، داعمين ومشجعين لهذا النادى العظيم الذي تشرفوا جميعا بالانتماء له، وسيبقي دائما العشق الأول والأخير.

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قد غادرت إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الأهلي في افتتاحية منافسات الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.