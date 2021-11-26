 ضبط 6 أسلحة نارية و3 كيلو حشيش و250 جرام مواد مخدرة بكفرالشيخ - بوابة الشروق
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ضبط 6 أسلحة نارية و3 كيلو حشيش و250 جرام مواد مخدرة بكفرالشيخ

مديرية أمن كفر الشيخ
مديرية أمن كفر الشيخ
محمد نصار
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 3:37 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 3:37 م

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 6 أسلحة نارية "3 طبنجات، و 3 فرد خرطوش"، و980 جرام حشيش، و 250 هيروين، و2 كيلو جرام بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من المدن والقرى.

وضبطت الحملة 20 قضية تموينية متنوعة "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، وغيرهم من المخالفات المتنوعة، كما حررت الحملة المرورية 1998 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 18 دراجة بخارية"، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 430 حكما قضائيا متنوعا ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.

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