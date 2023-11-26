وثّقت لقطات مصورة، احتفالات في مدينة رام الله، بعد وصول الأسرى الذين أطلق سراحهم من سجون الاحتلال ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس.

واحتفى آلاف الفلسطينيين، بالإفراج عن الأسرى وردّدوا هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ولأبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام.

فرحة واحتفالات فلسطينية في #القدس و #رام_الله.. ثالث أيام الهدنة وخروج 39 أسيرا ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل #الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/kNj1ycnrWc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 26, 2023

وفي اليوم الثالث للهدنة الإنسانية، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن 39 أسيرا فلسطينيا هم من الأطفال وذلك في إطار الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحتجزين الـ13 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى ضمن بنود الهدنة الإنسانية في غزة.