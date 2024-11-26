تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية التي أشار إليها ترامب

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بسبب انتشار المخاوف إزاء تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن اعتزامه فرض رسوم جمركية جديدة باهظة على المكسيك وكندا والصين فور توليه مهام منصب.

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي في بورصة طوكيو بنسبة 2ر1 % ليصل إلى 20ر38305 نقطة، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 في بورصة أستراليا بنسبة 4ر0 % ليصل إلى 80ر8384 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 6ر0 % ليصل إلى 58ر2518 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 4ر0 % ليصل إلى 94ر19223 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي الموحد بنسبة 4ر0 % ليصل إلى 82ر3277 نقطة.

وسجلت الأسهم صعودا في بورصة "وول ستريت"، أمس الاثنين، حيث من المرجح أن تكون الشركات هي أكبر مستفيد من خفض أسعار الفائدة وزيادة قوة الاقتصاد بشكل أكبر.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3ر0 % ليصل إلى 37ر5987 نقطة، ليقترب من أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1% إلى أعلى مستوى سجله الجمعة الماضي، ليغلق عند 57ر44736 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك الموحد بنسبة 3ر0 % ليصل إلى 84ر19054 نقطة.

وفي التعاملات المبكرة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بواقع 23 سنتا ليصل إلى 17ر69 دولار للبرميل في التداولات الإلكترونية في بورصة نيويورك التجارية. كما ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي، بواقع 19 سنتا ليصل إلى 67ر72 دولار للبرميل.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار الأمريكي ليصل إلى 82ر153 ين ياباني من 11ر154 ين. وتراجع اليورو ليصل إلى 0462ر1 دولار، من 0499ر1 دولار.