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روسيا تعلن تدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 10:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 10:21 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 39 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات روسية.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أنه "تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 39 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير 24 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج واثنتين فوق أراضي جمهورية القرم.

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