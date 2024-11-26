نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال ينقل المعتقل زكريا الزبيدي إلى عزل سجن مجدو

قال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت، اليوم الاثنين، المعتقل زكريا الزبيدي من عزله في سجن "الرملة" إلى عزل سجن "مجدو".

وأضاف النادي في بيان، أن "الاحتلال يواصل عزل أسرى (نفق الحرية) منذ عام 2021، ويتعمد نقلهم من عزل إلى آخر، ويواصل احتجازهم في ظروف قاهرة وصعبة".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الزبيدي عام 2019 من مدينة رام الله، وتمكن مع 6 من رفاقه المعتقلين من تحرير أنفسهم عام 2021، قبل أن تتمكن قوات الاحتلال من إعادة اعتقالهم بعد أيام.

يذكر أن الزبيدي من مخيم جنين، واستشهد نجله البكر محمد في الخامس من سبتمبر الماضي، كما استشهد شقيقه داود في 15 مايو 2022، وقبلها شقيقه طه في أبريل 2002، ووالدته سميرة في الرابع من مارس 2002، بالإضافة إلى عدد من أفراد عائلته.