مدرب فينورد: لن نواجه مانشستر سيتي من أجل التعادل

يخشى براين بريسكي، مدرب فينورد روتردام الهولندي، رد فعل مضيفه مانشستر سيتي، الذي يعتبره الفريق الأفضل في العالم حاليا.

ويحل فينورد ضيفا على مانشستر سيتي، في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل السيتي المباراة، التي تجرى في معقله (ملعب الاتحاد) وهو يعاني من سلسلة هزائم غير معتادة، عقب خسارته في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات.

وتعتبر هذه هي أسوأ سلسلة هزائم يتعرض لها سيتي منذ عام 2006، حيث تسببت خسارته القاسية 0-4 أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بالبريميرليج، السبت الماضي، في إنهاء سلسلة المباريات التي تجنب فيها الخسارة على ملعبه على مدار 52 مباراة متتالية.

وقال بريسكي، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين: "لقد شاهدنا الكثير من المباريات لسيتي، ما زالوا فريقا جيدا للغاية".

أضاف: "لديهم بعض اللاعبين الجيدين حقا، وبالنسبة لي، ما زالوا أفضل فريق في العالم. لديهم جودة عالية في كل شيء".

وأوضح: "من المؤكد أن هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجههم منذ سنوات فيما يتعلق بالنتائج، ولكنني أعتقد أنهم لعبوا بشكل جيد وقدموا أداءً جيدًا رغم تلك الهزائم".

وتابع: "ندرك أنه يتعين علينا أن نلعب مباراة مثالية. ينبغي علينا أن نؤدي بشكل جيد في كل المواقف".

وحقق فينورد، صاحب المركز الرابع بترتيب الدوري الهولندي حاليا، انتصارين فقط في مبارياته الأربع الأولى التي خاضها بدوري الأبطال، حيث كان من بينها انتصاره الثمين 3-1 على مضيفه بنفيكا البرتغالي في لقائه الأخير الذي جرى خارج ملعبه بالمسابقة.

شدد بريسكي، الذي تولى قيادة فينورد صيف العام الحالي بعد رحيل سلفه آرني سلوت لتدريب ليفربول: "لا أتوقع أن نسيطر على الكرة ونستحوذ عليها أكثر من مانشستر سيتي، لكننا سنحاول بالتأكيد استغلال الفرص التي ستتاح لنا".

واختتم بريسكي حديثه قائلا: "نريد بالتأكيد أن نلعب كرة القدم. عندما تشارك في دوري أبطال أوروبا، فإنه يجب عليك أن تقدم كل ما لديك من قوة. نحن لم نأت إلى هنا للدفاع وتسجيل التعادل".